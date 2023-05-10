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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«علوم القاهرة» تنظم احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي في الرياضيات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تُنظم كلية العلوم جامعة القاهرة، اليوم، احتفالية يوم المرأة العالمي في الرياضيات خلال شهر مايو الجاري، وتأتي بالتعاون مع رابطة المرأة المصرية في الرياضيات واللجنة الوطنية للرياضيات، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده الشريف، عميد الكلية و الدكتورة سحر فضل الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسني علي عبد السلام، رئيس مجلس قسم الرياضيات.

ويأتي تنظيم احتفالية “يوم المرأة العالمي في الرياضيات”، اليوم من تنظيم قسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، وتقام في المبنى الرئيسي للكلية في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وتأتي الفعاليات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي في مجال الرياضيات، وهو اليوم الذي توجه فيه جميع الأنشطة الجامعية والطلابية والبحثية على مستوى العالم إلى تثقيف الجميع بالدور الأساسي للمرأة ونجاحاتها في مجال الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، وعرض التجارب النسائية الناجحة من مختلف الدول، وكيف حققت المرأة نجاحات مهمة في مسيرتها البحثية والتطبيقية، وفي اكتساب المهارات وتقديم النماذج الناجحة للمرأة بشكل عام كقوة للاستمرار.

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وعلي جانب آخر افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مهرجان الأسر الطلابية بالجامعة تحت شعار "خيرها علينا .. لينا مكان"، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية، ولفيف من العمداء والوكلاء والأساتذة والطلاب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، الأهمية الكُبرى للأنشطة الطلابية والتي تساهم في تكوين شخصية الطلاب الوطنية التي لا تكتمل إلا من خلال تنمية قدراتهم ومواهبهم الفنية، والرياضية، والاجتماعية، والمشاركات الوطنية المختلفة، إلى جانب دراستهم الجامعية، مشيدًا بالعرض المشرف والمتميز الذي قدمه الطلاب من مختلف الكليات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى نجاح الجامعة في إطلاق خريطة للأنشطة الطلابية عن بعد خلال التوقف الإجباري الذي حدث أثناء جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الحضوري للطلاب، ونظمت الجامعة الفعاليات والمسابقات والأنشطة المختلفة عن بُعد، وتجاوز بعضها حدود الجامعة مثل مسابقة "القرآن الكريم" التي شارك فيها الطلاب خارج الجامعة ومصر، مضيفًا أن اتحاد طلاب جامعة القاهرة لديهم إصرار كبير على التوسع في ممارسة أكبر قدر من الأنشطة الطلابية المتميزة والمتنوعة.

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