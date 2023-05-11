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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد هندسة القاهرة يعلن عن محاضرة بعنوان "سوق العمل في مجالات الطيران"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تُعلِن اللجنة العلمية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب و إدارة التدريبات عن محاضرة عن “سوق العمل في مجالات الطيران المختلفة ” وذلك  بالتعاون مع شركة SAVIS  لخدمات الطيران اليوم الخميس الموافق 11/5  .

 

كما أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة ،أن الدورة التدريبية  لطلبة الكلية من الأقسام : ميكانيكا - طيران - كهرباء - اتصالات .
 

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تتضمن الندوة 

- شهادات للحضور 
- عروض علي عدة كورسات  
كما سيتم توفير *تدريبات مجانية* لبعض الطلاب المشاركين في مجالات الاتصالات و الكهرباء و الطيران و الميكانيكا في عدة مطارات و المصانع
 

هندسة القاهرة 

قام اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بإتمام فعاليات كرنفال زايد والتي استهدفت طلاب الكلية من الفرقة الإعدادية بفرع الكلية بالشيخ زايد، وذلك عن طريق العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية.

على الجانب الآخر ، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن فعاليات المهرجان تقام بملاعب الجامعة ومسرح المدينة الجامعية للطلبة، بمشاركة الأسر الطلابية بمختلف كليات الجامعة حيث تتنافس الكليات المشاركة فى مجالات الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، وسيتم توزيع الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى فى كافة المجالات.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة بطابور عرض لكل كلية ويشارك فيه الطلاب الوافدون بثقافتهم الوطنية، وتشمل فعاليات المهرجان، معرضا فنيا، ودوري المعلومات، وتنس طاولة، وكرة القدم، والعدو 100 متر، والشطرنج، وإلقاء الشعر، والعزف الفردي، والغناء الفردي والجماعي.

اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة رعاية الشباب التدريبات الطيران كهرباء

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