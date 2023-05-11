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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: إعفاء واردات الذهب من الرسوم سيكون له مردود إيجابي على الدولار

الذهب
الذهب

علق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، على قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

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وأكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"،: "إعفاء واردات الذهب سيكون له مردود إيجابي على سعر الدولار".

 

وقال: "هذا القرار، سيسهم في مواجهة  عدم الاستقرار في الاسعار وسوق الذهب.. ويمثل القرار ميزة للمصريين العائدين".

 

وأشار: "الذهب هو العملة العالمية الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم، ودخول الذهب ممكن يعوض نقص تحويلات المصريين، ومسموح للعائدين بدخول أي كميات ذهب، وضريبة القيمة المضافة تطبق على المصنوعية وليس قيمة الذهب نفسه".

 

واسترسل: "سعر الذهب في مصر أعلى من دول الخليج"، موضحا: "مسموح بأي وزن من السبائك والجنيهات الذهب، بجانب المشغولات".

 

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