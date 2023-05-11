معرفش سمية الخشاب.. حسام موافي ينفعل على الهواء لهذا السبب

علق الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني ، على تكريمه من منظمة تدعي أنها تابعة للأمم المتحدة.

وقال حسام موافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" أنا مش بحب أشتم حد لأني متربيتش على كده ".

وأضاف حسام موافي:" أنا جالي جواب مكتوب فيه أنه سيتم تكريمي من منظمة تابعة للأمم المتحدة ووبالفعل لبيت الدعوة وذهبت هناك ".

وتابع حسام موافي:" لما روحت الاحتفالية مكنتش اعرف من سيتم تكريمه، والفنانة سمية اخشاب كانت متواجدة في الفعالية وسلمت عليها ".

وأكمل حسام موافي منفعلا:" والله العظيم أنا معرفش سمية الخشاب ومعرفش شكلها ، وكانت داخلة تسلم عليا وسلمت عليها ".

واكمل حسام موافي:" فوجئت بحديث البعض على قيامي بتكريم سمية الخشاب لكني كنت من ضمن المكرمين وليس من قام بتكريم سمية الخشاب مطلقا".