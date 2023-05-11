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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معرفش سمية الخشاب.. حسام موافي ينفعل على الهواء لهذا السبب

حسام موافي
حسام موافي

علق الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني ، على تكريمه من منظمة تدعي أنها تابعة للأمم المتحدة.

 

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وقال حسام موافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  أنا مش بحب أشتم حد لأني متربيتش على كده ".

 

 وأضاف حسام موافي:" أنا جالي جواب مكتوب فيه  أنه سيتم تكريمي من منظمة تابعة للأمم المتحدة ووبالفعل لبيت الدعوة وذهبت هناك ".

 

 وتابع حسام موافي:" لما روحت الاحتفالية مكنتش اعرف من سيتم تكريمه، والفنانة سمية اخشاب كانت متواجدة في الفعالية وسلمت عليها ".

 

وأكمل حسام موافي منفعلا:" والله العظيم أنا معرفش سمية الخشاب ومعرفش  شكلها ، وكانت  داخلة تسلم عليا وسلمت عليها ".

 

 واكمل حسام موافي:" فوجئت بحديث البعض على قيامي بتكريم سمية الخشاب   لكني كنت من ضمن المكرمين  وليس من قام بتكريم سمية الخشاب مطلقا".

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