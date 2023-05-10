مركز الأمم المتحدة للفنون يكذب سمية الخشاب وينفى حصولها على الدكتوراه الفخرية

أصدر مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، بيانا صحفيا يكشف فيه كذب سمية الخشاب وينفى ما صرحت به، بأنها حصلت على الدكتوراه الفخرية من كيان يدعى “منظمة الأمم المتحدة للفنون”.

وجاء في بيان المركز اليوم، الأربعاء، أنه نما إلى علم مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، من خلال تقارير إعلامية، إقامة فعالية يوم الأحد، 7 مايو، نظمتها جهة تُطلق على نفسها "منظمة الأمم المتحدة للفنون، وتم خلال الفعالية، بحسب التقارير، تكريم عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وأوضح بيان مركز الأمم المتحدة للإعلام، أن الجهة المذكورة ليست ذات صلة بمنظومة الأمم المتحدة.

وطالب مركز الأمم المتحدة للإعلام، وسائل الإعلام بتوخي الحذر في نشر الأخبار الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة في مصر، واستقائها من مصادرها الرسمية، سواء عبر المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة، أو من خلال النشرات الصحفية الصادرة من مكاتب الأمم المتحدة أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

سمية الخشاب

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب، حلت ضيفة في برنامج "كتير هلقد"، تقديم الإعلامي هشام حداد المذاع، المُذاع عبر فضائية "mtv اللبنانية".

تحذير شديد اللهجة للفنان محمد رمضان

وردت الفنانة سمية الخشاب، على سؤال “ماذا سيفعل الفنان محمد رمضان دون الفنانة سمية الخشاب في عمله الفني خلال السباق الرمضاني 2023؟”.

وقالت سمية الخشاب، في تصريحات تليفزيونية، أعتقد إن محمد رمضان هيقدم مسلسل في غاية الروعة في السباق الرمضاني الجديد، وأكيد هتابع مسلسل محمد رمضان، ولو عندي وقت؛ هشوف كل حاجة".

وأضافت سمية الخشاب، ضاحكة: “محمد رمضان بدون سمية الخشاب، هيضيع، وسعدت بالعمل مع محمد رمضان في مسلسل موسى”، مشيرة إلى أن مسلسل موسى مع محمد رمضان، عمل في غاية الروعة، وعملت معه دويتو جيد، وهو ممثل طيب.