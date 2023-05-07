حسام موافي يحذر: أغلب أطعمة الشارع تحتوي على نسبة عالية من الدهون

الطعمية من الاكلات الشعبية المنتشرة لدى المصريين وتحتوي على فوائد عديدة تمد الجسم بالبروتينات والمعادن وهذا لأنها تحتوي على حبوب الحمص والفول المسلوق، ومن المعروف أنها تمد الجسم بالبروتينات أكثر من اللحوم.



وفى هذا السياق كشف الدكتور حسام موافى أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسرار عن "الطعمية" التي يتم بيعها في المحلات.

كشف موافي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج باب الخلق على قناة النهار للإعلامي محمود سعد: إن أغلب "أطعمة الشارع" تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي ترفع من نسبة الكوليسترول في الدم، وتسبب مشكلات في عضلة القلب





واكد "موافي": "الطعمية من المأكولات الصحية، ولا تسبب رفع الكوليسترول في الدم.. ولكن قليها فيزيت معاد استخدامه لعدة مرات قد يسبب أمراض أخرى .



ومن فوائد الطعمية..



- تحتوي على الدهون الصحية للجسم لأنها تحتوي على السمسم فى أغلب الأوقات، وهو يحتوى على بعض الدهونالمفيدة لصحة الجسم والبشرة والأسنان.

- خفض مستويات الكوليسترول الضارة بالجسم وحماية القلب.

- تمد الجسم بالحديد لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والمعادن وتساهم في تنشيط الدورة الدموية، والوقاية منالأنيميا.

- تحافظ على مستوى السكر في الدم بالشكل الطبيعي وتمنحك النشاط والحيوية وعدم الشعور بالإرهاق، مما يتسببفي خفض خطر الإصابة بمرض السكري.