الهلال الأحمر يتفقد لجان جمال عبدالناصر بالمهندسين لتوفير الدعم الطبي للمواطنين

في إطار المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية وانتظام أعمال اللجان، قام فريق من الهلال الأحمر المصري بجولة تفقدية داخل مدرسة جمال عبد الناصر بالمهندسين، إحدى لجان انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك للاطمئنان على توافر سبل الراحة والدعم الطبي للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.

تأتي هذه الجولة ضمن الدور الإنساني والخدمي الذي يقوم به الهلال الأحمر بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم التأكد من وجود فرق إسعاف مجهزة، وتوفير أدوات الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ، مع متابعة التزام الفرق الطبية بالتعليمات الوقائية والإجراءات التنظيمية.

وقد بدأ منذ التاسعة صباحا، التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

وترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين 1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.