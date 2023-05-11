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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

صدى البلد

أثار فيديو لأغرب رياضة على الإطلاق الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الأجتماعي فقد تناقلوا مقطع صغير فيما بينهم لأغرب رياضة تقوم ببمارستها قبائل الهاوسا الأفريقية، وذلك مع الثيران ذات القرون الكبيرة.

وتعد هذه الرياضة هي إحدى الرياضات التقليدية لدى بعض قبائل الهاوسا وتسمى (Hawan Kaho) ، ويتم فيها قيام  شخصان أو أكثر بتسلق قرون الثيران، ويعد الشخص الذي يقوم بالأمساك بتلك القرون هو الشخص  الفائز.

وقد ظهر في المقطع، اثنين من المنافسين وهم يقفان أمام ثورين يمتزان  بالطول قرونهما، وفي تلك اللحظة يقوم أحدهما بالتسلق على قرن الثور الذي أمامه، ليتبعه المنافس الآخر وذلك بنفس الحركة، دون النظر إلى خطورة ما يقومان به بالفعل ، واحتمال أن يلقيا حتفهما وذلك أسفل أقدام الثيران.

اغرب رياضة مواقع التواصل الاجتماعي قبائل الهاوسا الأفريقية الرياضات التقليدية

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