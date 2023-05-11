في عمليات اقتحام.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 من نابلس و2 من بيت لحم

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، باعتقال سبعة مواطنين من بلدات زواتا وقصرة وقريوت بنابلس.

ونقلت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، عن إحدى مصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال قامت باقتحام بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتقلت المواطنين إبراهيم يوسف حسن، ومعاذ أنور حسن، عقب مداهمة منزليهما، فيما اعتقلت المواطن عبد الله بدوي ونجله مهند، وأحمد طارق عودة، وأحمد مرداوي من بلدة قريوت جنوب نابلس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زواتا غرب مدينة نابلس، واعتقلت الأسير المحرر محمد نمر شطاوي، كما اقتحمت حي المخفية في المدينة وسط اندلاع مواجهات ومداهمة عدة منازل والعبث بمحتوياتها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، شابين من بيت لحم، بينهما أسير محرر.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر هاني فرسان بشارات (23 عاما) من شارع الصف وسط بيت لحم، ومعتصم العجوري (26 عاما) من منطقة جبل هندازة، بعد أن داهمت منزلهم وفتشتهما.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت، على الشبان، دون ان يبلغ عن إصابات.