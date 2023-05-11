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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأقوى بالسوق.. هواوي تعلن عن أفضل هاتف ذكي مزود بـ كاميرا

هاتف هواوي Huawei
هاتف هواوي Huawei P60 Pro

بدأت شركة هواوي Huawei، بالترويج لاحدث إصداراتها من سلسلة P في الأسواق العالمية، تزامنا مع طرح P60 Pro في السوق الأوروبي، والذي يعد أفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف هواوي Huawei P60 Pro للبيع في أوروبا والمملكة المتحدة، في تكوينين للذاكرة بسعة 8 + 256 جيجابايت، مقابل سعر 1200 يورو (أي ما يعادل 40 ألأف و700 جنيه مصري)، وبسعة 12 + 512 جيجابايت مقابل 1400 يورو (أي ما يعادل 47 ألأف و500 جنيه مصري).

 

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هاتف مجهز بكاميرات فائقة القدرات

يتميز هاتف هواوي Huawei P60 Pro، بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع حساس من نوع RYYB وتدعم التثبيت البصري للصورة OIS، ويجلب المستشعر فتحة عدسة f/1.4-f/4.0 متغيرة السرعة بعشر سرعات مع تبديل تلقائي حسب المشهد.

هاتف هواوي Huawei P60 Pro

وتدعم الكاميرا الرئيسية أيضا تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K، وبناء على بيئة التصوير يلتقتط مستشعر RYYB الجديد الكمية المثلى من الضوء لإنتاج صورة احترافية بجودة عالية الدقة.

وذلك إلى جانب مستشعر telephoto بدقة 48 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.1 مع OIS وعدسة مكافئة 90 مم قادرة على التقريب البصري بمعدل 3.5x والتقريب الرقمي بمعدل 100x، متصل بمستشعر فائق السرعة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

هاتف هواوي Huawei P60 Pro

ويأتي هاتف هواوي Huawei P60 Pro، مع شاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2700 × 1220 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف 1-120 هرتز، تتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Kunlun.

ويحتوي هاتف هواوي Huawei P60 Pro، على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ 4G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

هاتف هواوي Huawei P60 Pro

ويحزم هاتف هواوي Huawei P60 Pro، على بطارية بسعة 4815 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 88 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

ويعمل هاتف Huawei P60 Pro، بنظام التشغيل Harmony OS 3.1 التابع لشركة هواوي بدون خدمات جوجل، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة.

هاتف هواوي Huawei P60 Pro
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