البرازيل تعرب عن تضامنها مع فلسطين وتطالب بوقف الغارات الجوية الإسرائيلية

أعربت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الخميس، عن صدمتها من القصف الذي نفذته القوات الإسرائيلية على مناطق سكنية في قطاع غزة، واكدت تضامنها مع حكومة فلسطين وشعبها.

وأكدت الخارجية البرازيلية في بيان :" لا يوجد مبرر لاستخدام العنف، خاصة ضد المدنيين"، ودعت إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوتر.

وشددت البرازيل على التزامها بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحل الدولتين، حتى يتسنى لفلسطين وإسرائيل العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن، ضمن حدود متفق عليها ومعترف بها دوليا.

وأعربت الحكومة البرازيلية عن تعازيها لأسر الضحايا وتضامنها مع شعبنا.