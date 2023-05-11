صدمة بسبب مستواه.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أول الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" مشوار سامسون أكينولا مع الزمالك انتهى وسيرحل عقب الموسم الجاري".

أضاف:" أورسوريو قال كيف انضم سامسون إلى نادي الزمالك! هذا اللاعب لا يجب أن يكون موجودا داخل نادي الزمالك".

وانضم سامسون أكينولا إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي كاراكاس الفنزويلي.

وشارك سامسون في 11 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل هدفا وحيدا، وتبلغ القيمة التسويقية للمهاجم البنيني 400 ألف يورو.

الزمالك يستعد لمواجهة الإسماعيلي:

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السبت المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.