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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والترجي.. فرج عامر: مباراة في غاية الصعوبة ولن تكون سهلة

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة الأهلي والترجي التونسي القادمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “مباراة نصف نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي في ستاد رادس بتونس بالرغم من كونها بدون جمهور وبالرغم من غياب 6 لاعبين منهم 4 أساسيين في فريق الترجي، إلا أنني أراها في غاية الصعوبة، ولن تكون سهلة كما يتخيل البعض، ويا رب تعدي على خير ويفوز الأهلي لأنه ممثل مصر في هذه البطولة ومصدر سعادة للمصريين جميعاً”.

وصعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية. 

وفاز الأهلي فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

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