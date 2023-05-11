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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إطلاق أسطول المكتبات المتنقلة بالمحافظات.. ووزيرة الثقافة: تجربة تسهم في بناء الإنسان المصري

صدى البلد

  استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حول الإعلان عن إطلاق أسطول المكتبات المتنقلة الجديدة في عدد من المحافظات من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وساحة الشعب، وذلك بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بحضور كل من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والسفير/ رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس/ أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارة الثقافة، ومديري المكتبات بالمحافظات.


وقالت وزيرة الثقافة في تقريرها: يأتي هذا الحدث ضمن توجه الوزارة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهتم ببناء الإنسان المصري ثقافيا ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.


وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني أنه من هذا المنطلق وتنفيذا لخطط الدولة الرامية لبناء الإنسان معرفيًا وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، يتم تنفيذ مبادرة المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة على ثلاث مراحل، حيث اعتمد صندوق مكتبات مصر العامة في المرحلة الأولى على رفع كفاءة بعض السيارات الميني باص ( 24 راكبا لتكون نواة لمكتبات متنقلة) ضمن ميزانية الصندوق لعام 2021 – 2022، وذلك لمحافظات الشرقية والإسماعيلية والقليوبية.

 بينما تقدم الصندوق في المرحلة الثانية لوزارة التخطيط لتدعيم ميزانيته لشراء 6 مكتبات متنقلة خلال العام الحالي 2023؛ وذلك لتقديم خدمات ثقافية لقرى مبادرة "حياة كريمة" بمحافظات: قنا، والأقصر، والمنيا، والبحيرة، والدقهلية، ودمياط؛ لتقديم خدماتها المتعددة للجمهور في المراكز والقرى خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم إطلاقه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد موافقة وزارة التخطيط على تمويل تجهيز المكتبات المتنقلة المطلوبة تفعيلا للبعد الثقافي للمبادرة الرئاسية، وبالتوازي مع إنشاء أفرع جديدة للمكتبات العامة لتغطي سائر محافظات الجمهورية، خلال العام المالي 2022-2023 لنشر ثقافة التنوير والفكر الوسطيّ، والمواطنة وقبول الآخر، وحفاظا على ثوابت مصر التاريخية والحضارية في تلك المراكز والقرة والتجمعات التي لا يوجد بها مكتبات عامة، ولفتت وزيرة الثقافة في تقريرها إلى أن المرحلة الحالية تمثل المرحلة الأولى من مساهمة صندوق مكتبات مصر العامة في مشروع "حياة كريمة"


وأوضحت الوزيرة أن هذا الحدث يعد بمثابة بداية رحلة نهدف من خلالها إلى الوصول لكل محافظات مصر لتجوب كل مكتبة منها نجوعها ومراكزها وقراها تكتشف الموهوبين، وتدعم المبدعين، وتوفر الكتب، وتعلم الحِرف، مضيفة أن هذا المشروع يُمثل تجربة فريدة تسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري، من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة، وفقًا لكل محافظة واحتياجاتها ووصولاً إلى أبعد نقطة بكل محافظة.


ونوهت وزيرة الثقافة إلى المرحلة الثالثة للمكتبات العامة المتنقلة في العام المالي 2023 – 2024، حيث تم تخصيص 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لصندوق مكتبات مصر العامة، التابع لوزارة الثقافة لشراء عدد 6 مكتبات متنقلة سيتم توزيعها على محافظات: الوادي الجديد، وأسوان، والمنوفية، وبورسعيد، ومطروح ،  والبحر الأحمر.


كما قامت مكتبات مصر العامة الرئيسية بالجيزة أيضا بشراء ثلاث مكتبات متنقلة ضمن ميزانية مكتبة مصر العامة الرئيسية التابعة لوزارة الثقافة، لتقديم الخدمات الثقافية بمحافظات الجيزة، وفرع الزيتون بمحافظة القاهرة، وفرع الزاوية الحمراء بالقاهرة


تجدر الإشارة إلى أن المكتبات المتنقلة هي وسيلة مصممة لاستخدامها كمكتبة، وتتميز بوجود مساحات كافية بحيث تمكن روادها من الجلوس وقراءة الكتب بداخلها، وتستخدم هذه المكتبات لتقديم خدمات المكتبة للقرى وضواحي المدن التي لا يتوافر بها مبان للمكتبة، كما أنها تخدم الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى المكتبات.

المكتبات المتنقلة مجلس الوزراء وزيرة الثقافة مكتبات مصر العامة

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