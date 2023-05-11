بالشورت.. تارا عماد تحتفل بعيد ميلادها الـ 30

احتفلت الفنانة تارا عماد، بعيد ميلادها الـ 30، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت تارا عماد في صورة، مرتدية شورت جينز مع تيشيرت كات، وعلقت كاتبة: “هذه 30 لفة حول الشمس”.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة تارا عماد فيلم “المطاريد”، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث “المطاريد” في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومحمود الليثي، ودنيا سامي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى.