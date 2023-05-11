وزير الأوقاف: خطة شاملة لإنهاء مشاكل تقنين وضع اليد بالقرى والنجوع

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ضرورة تحري الدقة التامة في حصر مال الوقف، لأن ضياع المال إهمالًا كضياع المال تواطؤًا أو إرهابًا، كما أن قتل النفس إهمالًا كقتل النفس إرهابًا.

وأضاف “جمعة”، خلال لقائه بقيادات الأوقاف ومديري مناطق الهيئة بأكاديمية الأوقاف الدولية، أن هيئة الأوقاف المصرية بصدد خطة شاملة لإنهاء جميع مشاكل تقنين وضع اليد لأهالي القرى والعزب والنجوع المبنية على أراضي الوقف قبل نهاية العام الحالي.

كما أعلن وزير الأوقاف عن انطلاق حملة "مكارم الأخلاق" لمدة شهر، وهي عبارة عن خاطرة دعوية عقب صلاة العشاء لمدة شهر تتضمن الحديث عن الأخلاق والآداب العامة، وتنطلق يوم الأحد القادم بالحديث عن الأدب مع الله (عز وجل)، ويوم الاثنين بالحديث عن: الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ويوم الثلاثاء بالحديث عن الأدب مع القرآن الكريم، ويوم الأربعاء بالحديث عن الأدب مع الخلق.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة الاهتمام بصرف جميع مستحقات العاملين بالأوقاف أولًا بأول، وكذلك مستحقات جميع المتعاملين مع وزارة الأوقاف، قبل إغلاق العام المالي بوقتٍ كافٍ.