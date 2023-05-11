البيت الروسي يستضيف ندوة حول مستقبل علم الفضاء

نظم المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية "البيت الروسي"، ندوة استضاف فيها رائد الفضاء الروسي العالمي سرجي كود سفيرشكوف، وأدارها الدكتور محمود عزت نائب رئيس فريق عمل مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية.

شارك في الندوة القنصل "بافيل كيديسوك" مدير المركز، ورئيس وكالة أنباء "تاس" الروسية، ووفد روسي، وعدد من الصحفيين الروس والمصريين، وذلك ضمن الإجراءات التحضيرية للقمة الروسية الإفريقية التي سوف تعقد في روسيا يوليو القادم في مدينة سانت بطرسبرج.

تناولت الندوة الرد على الأسئلة المختلفة حول الفضاء ورحلات الفضاء، بالإضافة لعرض فيلم تسجيلي مختصر عن الفضاء، وتضمنت التجربة الروسية في عالم الفضاء، والحديث عن مستقبل في علوم الفضاء في مصر، وذلك ضمن الفعاليات العديدة التي ينظمها المركز الروسي للعلوم والثقافة، في القاهرة والإسكندرية، بالتزامن مع الاحتفاء بمرور 80عام عن العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية.