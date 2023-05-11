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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة منافسه الإسماعيلي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي مساء السبت المقبل الموافق 13 مايو في تمام الساعة 7 مساء

وتذاع مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3/ 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

 

 

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