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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الملكة حبي.. أحدث ظهور لـ زيزو برفقة ابنته.. شاهد

صدى البلد

نشر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي إنستجرام.

وظهر زيزو في الصورة وهو برفقة ابنته وعلق على الصورة قائلا: "الملكة حبي".


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت حول وجود عرض من قبل نادي أهلي جدة السعودي لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن الإدارة لم تتلق أي عروض رسمية من أهلي جدة للحصول على خدمات أحمد سيد "زيزو" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددا على أنه لا مجال حاليا للحديث عن رحيل أي لاعب من القوام الأساسي بالفريق.

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