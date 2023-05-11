باستثناء روسيا..البنتاجون: رؤساء أركان دول القطب الشمالي يجتمعون خلال أسابيع

قال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم، إنه سيعقد اجتماعًا دوريًا مع القادة العسكريين في دول القطب الشمالي باستثناء روسيا في غضون أسابيع قليلة.

وقال ميلي أمام جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي، إنه سيحضر مثل هذا الاجتماع كل ستة أشهر "حيث سيكون هناك كل رؤساء الأركان في دول القطب الشمالي، لكن ليس روسيا". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف، أنه سيناقش بعد ذلك القضايا الأمنية مع الدول الاسكندنافية مثل كندا والنرويج.

وتابع ميلي، "أعتقد أن القطب الشمالي منطقة رئيسية ذات أهمية جيواستراتيجية، وقد أصبحت أكثر أهمية بمرور الوقت".