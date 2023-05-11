مساء الغد .. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق بأسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قطع مياه الشرب عن 7 مناطق فى مدينة أسوان إعتباراً من مساء غد الجمعة وحتى صباح اليوم التالى السبت.

وذكرت الشركة فى " بيان لها " أنه نظراً للقيام بأعمال إصلاح وصيانة محطة رفع صرف صحى بركة الدماس ، الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق التالية : ( المدينة الصناعية القديمة ، والمحمودية ، وحى خالد بن الوليد ، وحى العقاد ، وإمتداد العقاد ، وطريق السادات ، والشيخ هارون ).

مياه الشرب

ويتم تنفيذ ذلك إعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 12/5/2023 ، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 13/5/2023.

وتهيب الشركة بالمواطنين وجهات الخدمات المعنية بضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياة قبل الفترة المحددة.