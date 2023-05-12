عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي بوها بالدقهلية يستغيثون من أدخنة حرق القمامة

صدى البلد

يعيش سكان منطقة معهد الحاج عطا قرية البوها – التابعة لمركز ميت غمر - في محافظة الدقهلية ، مأساة ومعاناة حقيقية سببها انتشار أكوام القمامة قرب المساكن ، والتي يتم حرقها وتنبعث منها غازات وأدخنة تتلف  صدورهم.

 

وقال المواطن عماد إبراهيم ، في استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا وتؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها ما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

 

وأَضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، مع العلم أننا بندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة".

وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، ما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار الفيروسات  ".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01063735950

أقراء ايضا

سكان منطقة مضرب الصاوى بالمحلة الكبرى: مش عارفين نتنفس من حرق القمامة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أدخنة تتلف صدورهم الأمراض والأوبئة تحاصرنا القاذورات والنفايات انتشار أكوام القمامة انتشار الحيوانات الضالة انتشار الفيروسات انتشار الامراض تراكم تلال القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

إكرامي يكشف حقيقة اعتذار رمضان صبحي لإدارة الأهلي وموقفه النهائي من العودة

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

ترشيحاتنا

بعد نفي موسكو انتصارات كييف.. تصريح أوكراني جديد يؤكد التقدم في باخموت

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

شروط تعديل بيانات ترخيص المشروعات المتوسطة وفقا للقانون

نتنياهو يعقد جلسة مشاورات لتقييم الوضع مع كبار قادة الأجهزة الأمنية

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

وصول رئيس الوزراء الباكستاني السابق لجلسة طلب إطلاق سراحه بإسلام أباد.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا

توقف عنها فورا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

طريقة عمل طعمية الحمص في البيت| بأسهل الخطوات

نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ