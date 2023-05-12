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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال: الزمالك افتقد بن شرقي.. وطالبت بتقدير طارق حامد

صدى البلد

أكد خالد جلال، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، أن اختيار الكولومبي خوان أوسوريو لقيادة الزمالك قرار موفق لأنه مدرب كبير ويملك خبرات طويلة في مجال التدريب.
 

وأوضح جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن أوسوريو ارتكب بعض الأخطاء في لقاء بروكسي ببطولة كأس مصر خاصة في تغيير طريقة اللعب أكثر من مرة.

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وأشار إلى أن أوسوريو يحتاج للوقت وتحليل الأخطاء مؤكداً أن الفترة الحالية تحتاج من جانب المدرب الكولومبي تصحيح الأخطاء سريعاً.
 

وأكد أن الزمالك افتقد خدمات أشرف بن شرقي نجم المنتخب المغربي لأنه لاعب موهوب ويصنع الفارق موضحاً أنه طالب بتقدير طارق حامد لاعب الوسط مالياً وسعيد له بالتألق مع الاتحاد السعودي.

أشرف بن شرقي إكرامي الاتحاد السعودي البنك الاهلي الريمونتادا الأهلى

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