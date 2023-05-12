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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جذاب .. جوهرة تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة

شاركت الراقصة الاستعراضيّة جوهرة متابعيها صور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت جوهرة مجموعة من الصور لها بإطلالة جريئة، حيث كانت تردي فستان مجسم اسود مكشوف الأكتاف، ووضعت المكياج الذي يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا علي ظهرها،  حيث نالت علي إعجاب المتابعين. 


وتنتظر الراقصة جوهرة عرض فيلمها الجديد  "شوجر دادي" بطولة النجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات. 

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية معراقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

آخر أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة

من آخر الأعمال التي شاركت بها جوهرة، هي أغنية "بسكوتاية مقرمشة"، وكانت هذه الأغنية من غناء مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حمادة مجدي، وكانت هذه الأغنية من ألحان مصطفي حدوته وتوزيع إسلام ساسو ووتصوير أحمد توتي، ونالت هذه الأغنية علي إعجاب الكثير من الجمهور، حيث حصلت على نسبة مشاهدة عالية عندما قام الفنان حسن شاكوش بنشرها علي موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، كما أصبحت تريند في تلك الفترة. 

أعمال جوهرة السينمائية 

شاركت الراقصة جوهرة في الأعمال السينمائية أيضا، حيث شاركت مع الفنان تامر حسني في فيلم" الفلوس" ، والذي حقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وظهرت معه في أغنية "حلو المكان"، وكان من أبطال هذا العمل الفنان تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وكان من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطي. 

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IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٣١٤٠٢
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IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٣١٣٢٢
اطلاله جريئه الراقصة الاستعراضية جوهرة بإطلالة جريئة تبرز انوثتها فستان جذاب فيلم شوجر دادي

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