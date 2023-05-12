البورصة خلال الأسبوع الماضي| الأسهم تربح 12.5 مليار جنيه.. المؤشر الرئيسي يتراجع 0.14% ..13 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول.. تنفيذ 374 ألف صفقة

البورصة خلال الأسبوع الماضي..

الأسهم تربح 12.5 مليار جنيه

و13 مليارا إجمالي قيمة التداول

المؤشر الرئيسي يتراجع 0.14%

تنفيذ 374 ألف صفقة

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 12.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17270.69 نقطة.

ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3061.64 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4641.43 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 20744.13 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 3795.23 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.26 مليار ورقة منفذة على 374 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.118 مليار ورقة منفذة على 312 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 84.96% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.04%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.2%، والعرب على 7.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 346.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 218 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.4%، وسجل العرب 8.4%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6.552 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.195 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.