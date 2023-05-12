أفريقيا بالمركز الثاني.. شركات الطيران العالمية تسجل زيادة ملحوظة في حركة السفر

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن نمو قوي في الطلب على السفر الجوي في شهر مارس 2023، حيث أصدر نشرته الدورية بما سجلته شركات الطيران بمناطق دول العالم المختلفة من نسب زيادة في الحركة الجوية.

شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في بنسبة 43.1% في حركة السفر الجوي مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2022. وسجلت السعة زيادة بنسبة 30.5% وعامل الحمولة بواقع 7.0 نقطة مئوية ليصل إلى 79.4%.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية زيادة في حركة السفر الجوي بنسبة 71.7% في مارس 2023 مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2022، وهي ثاني أعلى مستوى بين المناطق. وارتفعت السعة بنسبة 56.2% وعامل الحمولة بواقع 6.5 نقطة مئوية ليصل إلى 72.2%، وهو أدنى مستوى بين المناطق.

فيما سجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة في حركة السفر الجوي بنسبة 38.5% مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2022. وزادت السعة بنسبة 27.0% وارتفع عامل الحمولة بواقع 6.6 نقطة مئوية ليصل إلى 79.4%، وهو ثاني أدنى مستوى بين المناطق.

وحققت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 283.1% في حركة السفر خلال مارس 2023 مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2022، لتواصل زخمها القوي منذ رفع قيود السفر في المنطقة. كما زادت السعة بنسبة 161.5% وعامل الحمولة بواقع 26.8 نقطة مئوية ليصل إلى 84.5%، وهو ثاني أعلى المستويات المسجلة بين المناطق.

أما شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة في حركة السفر الجوي بنسبة 51.6% في مارس 2023 مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2022. وارتفعت السعة بنسبة 34.0% وعامل الحمولة بواقع 9.8 نقطة مئوية ليصل إلى 84.8%، وهو المستوى الأعلى بين المناطق.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في حركة السفر الجوي بنسبة 36.5% في مارس 2023 مقارنة في الفترة ذاتها في عام 2022. كما ارتفعت السعة بنسبة 33.4% وعامل الحمولة بواقع 1.9 نقطة مئوية ليصل إلى 82.8%.



