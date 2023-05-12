هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت بنطلون باللون الرمادي مع توب باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما جاكيت أنيق.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء رياضي مسطح، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي