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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد الإعفاء من الجمارك| طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية

صدى البلد

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه تقرر إعفاء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب الواردة مع المصريين في الخارج من الرسوم الضريبية - القيمة المضافة - بجانب الاعفاء الجمركي.

 

فيما يتم فرض رسم ضريبة القيمة المضافة بين 6 و11 جنيها لكل جرام على المشغولات الذهبية بجانب الإعفاء الجمركي، بحيث يتم تحديد قيمة الضريبة على الجرام الواحد بين 6 و11 جنيها وفقا لنوع العيار وضرب وزن المشغولات في قيمة ضريبة الجرام للحصول على إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المشغولات.

 

توقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بإتاحة دخول المصريين بالخارج من الجمارك بمقتنياتهم من الذهب دون دفع رسوم جمركية.

 

وأوضح أن أسعار  الذهب شهدت شطحات بسبب زيادة الطلب خاصة على السبائك والجنيهات وليس المشغولات لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير سيسمح بزيادة المعروض في الأسواق وهو ما سيعمل بشكل كبير على خفض الأسعار.

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