24 اجتماعا لـ مجلس الأمناء| الحوار الوطني وسيناريوهات المرحلة القادمة إلى أين؟

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، تفاصيل الاجتماعات التحضيرية التي جرت خلال الفترة الماضية، خلال أربعة وعشرون اجتماعا عقده مجلس أمناء الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، بواقع 250 ساعة عمل متصلة للمجلس، وألفي ساعة عمل للأمانة الفنية، لتبدأ الجلسات النقاشية بين كل فئات المجتمع للخروج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ بعد تبادل كل الآراء.

كشف حساب.. عام من جلسات الحوار الوطني

وكشف مجلس أمناء الحوار الوطني، أيضا عن كواليس الجلسات النقاشية المقرر انطلاقها يوم الأحد، المقبل، ليرد من خلالها على غالبية التساؤلات التي تدور حول مسيرة الحوار الوطني.

الحوار الوطني

وأجاب مجلس الحوار الوطني، على التساؤل الذي يطرحه الكثيرين، حول الفرق بين الاجتماعات التحضيرية التي تمت الفترة الماضية والجلسات النقاشية المقرر انطلاقها الأحد القادم، موضحا أنه خلال الفترة الماضية على مدار عام، الحـوار الوطني تقدم بخطـى ثابتـة نحو احتواء المجتمع

بكل أطيافه ومكوناته في مسار تنموي واحد متفق عليه.

وأنه من أجل تحقيـق ذلك كان يجب خلق مساحة حـوار آمنة يستطيـع كل مواطن من خلالها

مشـاركـة آرائـه و أفكـاره و مقتـرحـاتـه مهمـا كـان انتمائه. وأضاف "هذا ما أنجـزه أعضــاء مجلس أمناء الحـوار الوطنـي خلال الاجتماعات التحضيـريـة المنعقدة خلال الفترة الماضية ، تم خـلـق هـذه المساحـة بأهدافهـا و القيـم المنظمـة لعملهـا و الموضوعـات التي تناقشهـا.

الحوار الوطني وخريطة منتصف الطريق

وكشف مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المرحلة القادمة وهي الجلسات النقاشية، هي نقاشية مخصصة لكل قضيـة من القضايا التي سيناقشها الحوار الوطني، ولأن تلك القضايا التي تم الاستقرار

عليها وهي التي تمثل أولوية عند المواطن وتمس احتياجاته بشكل مباشـر، وتابع" المواطن هو العنصر الفاعل في الجلسات الحوارية سواء مقدم مقتـرح أو من الفـئات المعنيـة بـالقضيـة أو ممثـل لجـهـة فـاعـلـة.

الحوار الوطني

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن استقبال كافة المقترحات من الجميع مرحب بها، من غير إقصاء أو خطوط حمراء نتحاور، مشيرًا إلى أنه حتى الآن مازال تقديم طلبات المشاركة أو إرسال المقترحات متاح، في جميـع لجــان الحـــوار الوطني من جميع الجهـات والفئات المختلفة .

وحول التساؤل عن ماهية المساحات المشتركة، التي ينطلق منها الحوار الوطني، قال مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه على الرغم من اخـتـلافنـا في الآراء و الثقافـات ووجهات النظـر، ستظل

تجمعنا دوما مساحات مشتركة، مساحات مثل احتياجاتنا الإنسانية، مثل القيم التي تحركنا، مثل أهدافنا

جميعا لتحقيق حياة أفضل في جميع النواحي، ومثل حبنا للوطن وحلمنا بمستقبل يليق بينا وببلدنا.

وتابع: “الحوار الوطني ينطلـق من هنـا، قد نختلف في طريقة تحقيقه وهذا دور الحوار، أن نحدد الهـدف ونقرر معا”.

من هي الفئات المشاركة بجلسات الحوار الوطني؟

أما عن الفئات المشاركة، في جلسات الحوار الوطني، أوضح مجلس الأمناء، أن كل جلسة من جلسات الحوار الوطني سوف يحضرها عدد من الأطراف المعنيـة والجهـات الفاعلة في القضية التي سيتم مناقشتها خلال الجلسة، بالإضافة إلى ممثليـن الأحـزاب و منظمـات المجتمع المدني المخـتـلـفـة

مع عـدد من المواطنيـن الذين تقدموا بطلبات مشاركة ومقترحات، وعدد من الخبـراء و البـاحثيـن في القضيـة، أصحـاب الرأي و الخبرة كل هؤلاء يجتمعون على مائدة حوار يديرها مقرر اللجنة المعنية بموضوع الجلسـة في الحوار الوطني ومقرر المحور وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، وهو ما يؤكد أن الحضـور غير مقتصـر على فئة أو أشخاص بعينها، وأن باب المشاركـة في الجلسات مازال متاح لجميـع المصـريـيـن.

الحوار الوطني

الأحد القادم.. أولى الجلسات النقاشية

وتنطلق يوم الأحد، القادم، أولى أولى جلسات المحور السياسي، بمشاركة أطياف المجتمع كافة، تحت شعار "لا للخطوط الحمراء"، لتعبر عن أبرز قضايا وموضوعات الحياة السياسية في مصر.

وعقد الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور مصطفى كامل السيد المقرر العام المساعد، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماع تنظيمي لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات التي ستنطلق الأسبوع القادم.

وذلك بحضور النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية وخالد داوود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، والدكتور نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والأستاذ أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات، والدكتور محمد شوقي عبد العال المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومشاركة الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي "عبر فيديو زوم"، بالإضافة إلى مشاركة الأمانة الفنية.