رئيس «المصريين الأحرار» : القائمة النسبية وتقسيم الدوائر أمر ضروري

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن القائمة النسبية غير مشروطة هو النظام الانتخابي الأمثل للساحة السياسية وهو ما يتبناه الحزب في الطرح خلال مناقشة الحوار الوطني، ولا سيما بأن تقسيم الدوائر الانتخابية لا يمكن اجتزاؤه عن القانون وسوف يطوله التعديل.

وأضاف، "خليل" لصدى البلد، أن حال الاستقرار علي القائمة النسبية وتحقيق صحيح الدستور من حيث التوزيع الديمغرافي والتوازن، وتقسيم دوائر مصغرة لتكون كل قائمة لمناطق ذات طبيعة واحدة، بينما مصر الجديدة والنزهة معا مشتركين في قائمة يكون أوقع.

وأكد أن النظام المختلط سبق تنفذه وكانت دوائر مترامية الأطراف وغير متناسقة مع الفردي علي سبيل المثال بولاق وقصر النيل والزمالك دائرة واحدة فيما يجعل الامر في صالح التعداد السكاني في بولاق دون غيرها ولا يترك مجالاً لباقي الدائرة في حيز التمثل.



وشدد على أن هناك ضرورة مراعاة السكان وطبيعة المناطق ومراعاة تمثيل جميع فئات الشعب، مع الوضع في الاعتبار توزيع الناخبين علي لجان قريبة من محل السكن ولا سيما أن بعد لجان الاقتراع جعل الكثيرين يحجب عن المشاركة في حق دستوري.

مشيرا إلي أن الحوار الوطني يناقش الجوانب العام لكافة الأمور سياسية واقتصادية ومجتمعية ولا يتدخل في اختصاصات مجلس النواب وحق إقرار القوانين، ويحق للرئيس وفقا صلاحيات دستورية يوجه باعداد واقتراح الحكومة القوانين

