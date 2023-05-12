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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نمو 30% سنويًا .. مصر ونيوزيلندا تبحثان سبل تعزيز التعاون في السياحة

السياحة
السياحة

فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التواصل مع الأسواق السياحية المختلفة، التقت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة السفيرة " Amy Laurenson "إيمى لورنسون" سفيرة دولة نيوزيلندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال السياحة.

وخلال الاجتماع  تم التأكيد على العلاقات المتميزة بين مصر ونيوزيلندا، والحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً في صناعة السياحة في مصر، والتي تتمثل أبرز محاورها في إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر.

كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز السياحة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الحضارى، وتشجيع المنشآت الفندقية للتحول إلى منشآت خضراء صديقة للبيئة. هذا بالإضافة إلى استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يزخر بها المقصد المصرى منها السياحة الثقافية والترفيهية والمغامرات وغيرها.

كما تناول اللقاء اهتمام السائح النيوزيلاندى بالسياحة الخضراء والمستدامة والسياحة الثقافية وسياحة المغامرات إلى جانب رغبته فى الاندماج مع المجتمع المحلى فى المقاصد التي يزورها. وأن مصر من المقاصد السياحية المتميزة له لأنها تمتلك فرصاً سياحية كبيرة بما تزخر به من أنماط سياحية متنوعة خاصة السياحة الثقافية التي تحظى بشغف كبير من السائح النيوزيلاندى إضافة إلى اختلاف المواسم المناخية بين مصر ونيوزيلاندا مما يمثل فرصة كبيرة للترويج للمقصد المصرى في نيوزيلاندا، وأن السائح النيوزيلاندى الذى يزور مصر يكون من ذوى الانفاق المرتفع.

وقد حضر الاجتماع المستشار عمرو عبد الله المشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والأستاذ محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والأستاذة إيمان جاويش مستشار السياسات بسفارة نيوزيلاندا بالقاهرة.
 

السياحة نيوزيلاندا الاستثمار السياحي الاستثمار الأسواق السياحية الحفاظ على البيئة السياحة في مصر السياحة الثقافية

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