ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية 2.7% خلال الأسبوع الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17270.69 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3061.64 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4641.43 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 20744.13 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 3795.23 نقطة