"الشباب والرياضة" تنظم لقاء طلابيا بعنوان "القضايا المجتمعية المعاصرة" بجامعة عين شمس

نظمت "الشباب والرياضة" لقاء طلابيا بعنوان "القضايا المجتمعية المعاصرة" بجامعة عين شمس؛ بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وذلك في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالقضايا المعاصرة وتوجيه الشباب نحو حياة أفضل ونبذ الافكار الهدامة.

وحاضر في اللقاء كلٍ من فضيلة الشيخ الدكتورمحمد العربي ، و فضلية الشيخ الدكتور ثروت عبد اللطيف - عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوي الالكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

ويتناول برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية عدة محاور منها " الانتماء وتعزيز الهوية، قيمة الحياة في الاسلام، الحرية الشخصية وحرية التعبير، لماذا خلقنا الله، ضوابط استخدام السوشيال ميديا، قيمة الوقت، آليات فهم النص الديني".

هذا وسوف يتم عقد ندوة مماثلة بجامعة الأهرام الكندية خلال الشهر الحالي ، تأتي هذه اللقاءات في إطار توسع وزارة الشباب والرياضة في تقديم خدماتها والوصول إلي أكبر قدر من الشباب المستفيدين .