2.5 كيلو حشيش.. حبس تاجر مخدرات بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيمبائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات حيازته اعترف بالإتجار فيها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.