عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 وقائع.. حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب"الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وملك والده ، وضُبط بحوزتهما (2 هاتف محمول) مجهولين المصدر .

وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب"الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المُشار إليها وإرتكابهما عدد  (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية" -  مقيم بدائرة قسم السلام ثان) "تم ضبطه" وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة .

حبس 3 أشخاص تشكيل عصابى سرقة الهواتف المحمولة سرقة الهواتف سرقة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

رسميا.. أمين صندوق النادي الأهلي يعلن سداد غرامة كهربا للزمالك قريباً

مفاجأة.. الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 في هذه الحالة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

10 كيلو.. حبس تاجري هيروين بالقاهرة

7 آلاف قرص.. حبس تاجر مخدرات بالقاهرة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

واقعة تزوير.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

بيعاكسوا البنات.. حبس 4 شباب لممارستهم أعمال بلطجة أمام مدرسة بحلوان

للمصيف.. حبس نصاب الشاليهات بالقاهرة

خطوة بخطوة.. كيفية استخراج شهادة التحركات

كيفية استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة| خدمات

ترشيحاتنا

دعاء الوضوء لصلاة الفجر.. 8 كلمات تبيض وجهك يوم تسود الوجوه

وسط سعادة المزارعين| توريد 190 ألف طن قمح.. ونائب المحافظ يشهد الحصاد بملوي|تفاصيل

السودان تعلن رفضها لجلسة مجلس حقوق الإنسان وترفض قراراتها

راجح داوود: الموسيقي تؤثر في العقل والوجدان

أكلات ليبيا : طريقة عمل الشباكية بخطوات بسيطة

قراءة هذه السورة لها ثواب ختم المصحف 10 مرات والفوز بـ 13 منحة ربانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنع في أمريكا.. أول دراجة نارية تعمل بالبيرة

يستمر أكثر من 10 دقائق.. ماذا تعرف عن ألم النوبة القلبية؟

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟.. أعراض وعلامات لا يلاحظها الكثير

فيديو

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ