5 وقائع.. حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب"الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وملك والده ، وضُبط بحوزتهما (2 هاتف محمول) مجهولين المصدر .

وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب"الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المُشار إليها وإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم السلام ثان) "تم ضبطه" وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة .