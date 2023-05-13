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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول قرار من الجهاز الفني للأهلي بعد الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة غدا من المران بعد النتيجة القوية التي حققوها أمام الترجي التونسي بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

وأعرب سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس على استاد حمادي العقربي في تونس.

وقال قمصان عقب المباراة: «أهنئ جماهير الأهلي واللاعبين على الفوز بثلاثة أهداف، وكان في متناول  أيدينا تحقيق الفوز بنتيجة أكبر، ولكن الحمد لله على هذا الانتصار الكبير أمام فريق كبير».

وتابع قمصان: «لم نحسم التأهل للنهائي، ولكن الفوز على فريق كبير بثلاثية خارج الأرض يعد خطوة كبيرة تقربنا من التأهل».

واستكمل قمصان: «الجهاز الفني للفريق درس فريق الترجي بشكل مميز خلال الفترة الماضية، وسنعمل على التأهل في مباراة الإياب التي نستعد لها من الغد بقوة، لتحقيق  نتيجة إيجابية والاحتفال مع جماهيرنا بالتأهل للنهائي»

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