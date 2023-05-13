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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على الترجي.. العامري فاروق: يوم أهلاوي جميل

العامري فاروق
العامري فاروق

هنأ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد الفوز علي الترجي بثلاثية في نص نهائي دوري ابطالافريقيا في مباراة اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

 

وكتب العامري :" الحمدلله والشكر لله يوم اهلاوي جميل ربنا يجيب الخير دايما".

 

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادسفي ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .

 

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