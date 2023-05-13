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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مكافحة الإدمان: أنت أقوى من المخدرات ساهمت في حماية الشباب وزيادة راغبي العلاج

مكافحة الإدمان
مكافحة الإدمان

كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل جديدة عن حملة "أنت أقوى من المخدرات"، مشيرا إلى أن هذه الحملة ساهمت في زيادة عدد الراغبين في العلاج من الإدمان بنسبة 400%.

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مكافحة الإدمان: أنت أقوى من المخدرات ساهمت بزيادة الطلب على العلاج 400%

وأضاف مدحت وهبة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" من تقديم الإعلامي جابر القرموطي، على قناة CBC، أن هذا الأمر تم من خلال التواصل مع الخط الساخن للصندوق، متابعا أنه العديد من الدول اعتبرت حملة "أنت أقوى من المخدرات" من الحملات المؤثرة في حماية الشباب من الوقوع في مخاطر الإدمان.

وتابع مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كان في 2014 قد لا تتجاوز 12 مركز علاجي في 7 محافظات، واليوم لدينا 28 مركز علاجي في 17 محافظة، وهذا العام جاي إنشاء 5 مراكز علاجية جديدة، منهم مركزين في قرى حياة كريمة بالغربية ودمياط".

وفي السياق نفسه أشار مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي 16023.

 

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