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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سمكة كبيرة تصيب صياد من العاملين ببحيرة البردويل بسيناء

صورو أرشيفية
صورو أرشيفية

أصيب أحد الصيادين من العاملين  ببحيره البردويل ، محافظة شمال سيناء،  اثر تعرضه لسمكه  كبيرة  يعتقد انها  نوع من انواع اسماك القرش المتوسطة الحجم ..حيث اصيب  في ذراعه بجرح قطعي ، وتم تقديم الاسعافات للصياد ،قبل أن تتفاقم اصابته . 

وكان الصياد  حسين ابو محارب قد نزل مياه البحيرة ليلا ،حيث هجمت عليه سمكة كبيرة  في مياه البحيرة  عند محاولته الإمساك بها،  مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في ذراعه..حيث سارع رفقاءه بتقديم الاسعافات الأولية لانقاذه . 

وكان الجهات المعنية قد قررت سروح مراكب الصيادين العاملة في البحيرة خلال الفترة المسائية ،لتحقيق دخل إضافي للصياد.
وقد كان اول موعد لسروح الصيادين العاملين في البحيرة عصر اليوم الجمعة. بعد توقف نشاط الصيد ليلا لأكثر من ٤ سنوات.
وفسر الصيادون وجود اسماك  كبيرة في مياه البحيرة ،لوجود هدوء تام في مسطح البحيرة خلال الفترة المسائية ، وذلك لتوقف نشاط الصيد مما يعد بيئة مناسبة لتواجد لنمو الاسماك  خاصة  بالقرب من مناطق البواغيز التي تربط البحيرة بالبحر مباشرة . 

لذا لابد من اتخاذ الحيطة والحذر الشديد  عند نزول الصيادون مياه بحيرة البردويل لمد شباك الصيد ليلا ، وذلك باستخدام الانوار الكاشفة من أجل  الحفاظ على صحة الصيادين .

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