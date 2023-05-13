رسيما.. أمين صندوق النادي الأهلي يعلن سداد غرامة كهربا للزمالك قريباً

أكد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن محمود كهربا لاعب الفريق، تعرض للظلم الشديد خلال الفترة الماضية، ولكنه يقدم مستويات كبيرة مع النادي منذ عودته من الإيقاف للمشاركة مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف مرتجي خلال تصريحات تلفزيونية،: «كهربا تعرض للظلم، ولكن ربنا بيكرمه لأنه استحمل كتير، اللاعب يقدم مستويات كبيرة للغاية وكولر مقتنع بالمستويات التي يقدمها اللاعب مع الفريق».

وأكمل خالد مرتجي: «النادي الأهلي في ضهر كهربا والجماهير تسانده، وهو يستحق كل الدعم، والغرامة سوف تدفع قريبًا، وهو من أهم اللاعبين داخل الفريق».

وسجل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفا في ثلاثية الفريق أمام نادي الترجي الرياضي التونسي، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب حمادة العقربي، وسجل بيرسي تاو ثنائية المارد الأحمر في شباك الترجي.