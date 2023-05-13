ندوة لنشر الوعي الصحي للمواطنين بنادي السعادة بالعريش

نظمت إدارة الثقافة الصحية والإعلام بإدارة العريش الصحية محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مركز إعلام العريش، ندوة لنشر الوعي الصحي للمواطنين بعنوان الصحة العامة للمرأة في نادي السعادة، تحدثت فيها الدكتوره ريهام الغزال مدير الثقافة الصحية والإعلام بإدارة العريش الصحية.



ودارت الندوة عن صحة المرأة في المراحل العمرية المختلفة فأكدت على أهمية التغذية السليمة للوقاية من الأمراض وتناول وجبة الإفطار وأن تحتوي الوجبات على غذاء صحي متوازن بعيداً عن الوجبات السريعة .

وأكدت ريهام الغزال، على ضرورة اتباع نظام غذاء صحي يتوافر فيه البروتينات و الفيتامينات و المعادن و الإكثار من الخضراوات و الفواكه و البعد عن السكريات ومحاولة التقليل من النشويات لبناء اجسام سليمة تتحمل مستقبلا اعباء الحمل والولادة و ما قد تواجهه الحامل من مخاطر بسبب سوء التغذية.

وأشارت إلى فائدة النوم مبكراً و علاقته بتقوية جهاز المناعه و أهميه ممارسة نوع من انواع الرياضة .

تربية صحيحة :



وأوضحت مدير الثقافة الصحية والإعلام بإدارة العريش أهميه دور كلاً من الام و الاب معا في تربية الأبناء تربيه صحيحه و متابعتهم في مراحلهم العمريه المختلفه و احتوائهم و الاستماع اليهم وحل مشكلاتهم لحمايتهم من الأمراض النفسيه بالإضافه إلى عدم تركهم لساعات طويله على مواقع السوشيال ميديا بدون رقابه.

كما أكدت على أهميه معرفه كل فرد حدوده الشخصيه، و عدم السماح لأي شخص بتجاوزها.

حضر الندوة نجوى ابراهيم اخصائي اعلام بمركز إعلام العريش و فاطمه نصار مدير النادي و عضوات النادي.