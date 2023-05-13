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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد قليل.. 88 ألفا و691 طالبًا يؤدون امتحان اللغة العربية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينطلق، بعد قليل، ماراثون امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بمحافظة سوهاج، في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تبدأ بامتحان مادة اللغة العربية، ومادة التربية الرياضية في المدارس الرياضية.

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امتحانات الشهادة الإعدادية

وتنتهي امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 18 مايو الجاري، على أن تتم الامتحانات داخل 467 لجنة، داخل 11 إدارة تعليمية، مقسمين على 3 قطاعات قطاع شمال وقطاع وسط وقطاع جنوب.

وقال الدكتور ياسر محمود، في تصريحات صحفية سابقة له، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يبلغ 88 ألفا 691 طالب وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية، مشيرًا إلى توجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أية معوقات.

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