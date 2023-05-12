عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد نشر صدى البلد.. ضبط مستريح عمارات سيتي في سوهاج

أنغام الجنايني مديرة
أنغام الجنايني مديرة مكتب موقع صدى البلد بسوهاج.. والأمير مح

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط مستريح عمارات سيتي، الذي استولى على 500 ألف جنيه من سيدة ثلاثينية لشراء شقة سكنية بعمارة تحت الإنشاء بمنطقة سيتي بمحافظة سوهاج، بعد ظهور زوج ضحية مستريح سوهاج الجديد، في بث مباشرً على صفحة موقع صدى البلد على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة مفادها وجود المدعو (السيد. ص. ا. م. ح)، الهارب من عدة قضايا كان أبرزها قضايا تبديد ونصب واحتيال، داخل مسكنه.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الأمن، برئاسة رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، إلى محل سكن المتهم، وتم إلقاء القبض عليه؛ للتنفيذ عليه.

ومن الجدير بالذكر أن تحرك الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام جاء فور ظهور المدعو الأمير محمد أحمد، زوج السيدة الثلاثينية ضحية مستريح عمارات سيتي المتهم (السيد. ص. ا. م. ح)، في بثًا مباشرًا على صفحة موقع صدى البلد، على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ومناشدتهم بسرعة القبض على المتهم للتنفيذ عليه.

ورصد الأمير محمد أحمد، تفاصيل الواقعة التي تعود إلى عام 2016م، حيث اشترت زوجته شقة سكنية بعمارة تحت الانشاء بقيمة 250 ألف جنيه، وبعد عامين من الانشاء تم ايقاف الأعمال الإنشائية بعد الوصول إلى الطابق الرابع في العمارة المذكورة، ثم أخذ الزوج يُطالب بأموال زوجته التي دفعتها قيمة هذه الشقة التي لم تستلمها حتى الآن إلا أنه كان يرد ردًا صادمًا.

تفاصيل الواقعة

نجار مسلح ينهي حياته بـ قرص الموت في سوهاج

توريد 31 ألف طن قمح لصوامع وشون سوهاج

"على المتضرر اللجوء إلى القضاء عندك المحكمة روح قاضيني"، بهذه الكلمات رد المتهم "السيد. ص" على زوج ضحيته، ليفعل الزوج ما قاله له بالنص ورفع دعوى قضائية ضده تفيد باستيلاءه على مبلغ مالي من زوجته قدره 250 ألف جنيه قيمة شقة سكنية بعمارة تحت الانشاء بمنطقة سيتي في سوهاج.

وحكمت المحكمة بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ورد أصل المبلغ المالي إلى الضحية، أي حكمت المحكمة بمبلغ مالي قدره 350 ألف جنيه إلى زوجة الأمير محمد أحمد، ورغم وجود المتهم بمحل سكنه بسوهاج إلا أنه لم يُنفذ عليه الحكم.

IMG-20230512-WA0011
IMG-20230512-WA0011
IMG-20230512-WA0012
IMG-20230512-WA0012
IMG-20230512-WA0003
IMG-20230512-WA0003

وأشار الاستاذ إسلام ابو شامة، المحامي، إلى أن ضبط المتهم بعد ظهور الأمير محمد احمد في بث مباشر يرصد فيه تفاصيل الواقعة، قد حرك المياه الراقدة، وهي تعتبر أولى الخطوات في استرداد حق موكليه.

وأكد إسلام أبو شامة، المحامي، أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في الكثير من القضايا منهم:" قضايا تبديد، اتجار في المواد المُخدرة، نصب واحتيال، سرقة"، كما أنه استولى على مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه من صديق الأمير محمد احمد مقابل شقة سكنيه بذات العمارة المذكورة، وأن المحكمة في طريقها للحكم عليه فيها عما قريب.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مستريح سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

بث مباشر لمباراة الأهلى والترجى.. 3 قنوات مفتوحة لنقل مواجهة اليوم

لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروع البنية التحتية للمناطق الصناعية

ترشيحاتنا

القتال يستمر في الخرطوم رغم إعلان المبادئ.. و200 ألف لاجئ خارج البلاد

جامعة حلوان الأهلية: بدء قبول تحويل المصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا غدا

ضبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

وزيرة التخطيط: تعاون مصر مع البنك الإسلامي للتنمية يدعم الاقتصاد القومي

خطيبها وطليقها ورسائل تهديد تلقتها.. إيمان العاصي تكشف عن مفاجآت لأول مرة

انخفاض درجات الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرت بالقرآن الكريم.. جمال شعبان يكشف موقعة الناصية في جسم الإنسان ووظيفتها

الحماية المدنية تنقذ قطا عالقا في مسقط منزل بالمنوفية

قبل مباراة الأهلي والترجي.. صدمة قوية تضرب الفريق التونسي تكاد تصيبه بالشلل

سعر فستان نادين نجيم يثير الجدل| رقم خرافي

فيديو

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ