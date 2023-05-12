بعد نشر صدى البلد.. ضبط مستريح عمارات سيتي في سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط مستريح عمارات سيتي، الذي استولى على 500 ألف جنيه من سيدة ثلاثينية لشراء شقة سكنية بعمارة تحت الإنشاء بمنطقة سيتي بمحافظة سوهاج، بعد ظهور زوج ضحية مستريح سوهاج الجديد، في بث مباشرً على صفحة موقع صدى البلد على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة مفادها وجود المدعو (السيد. ص. ا. م. ح)، الهارب من عدة قضايا كان أبرزها قضايا تبديد ونصب واحتيال، داخل مسكنه.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الأمن، برئاسة رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، إلى محل سكن المتهم، وتم إلقاء القبض عليه؛ للتنفيذ عليه.

ومن الجدير بالذكر أن تحرك الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام جاء فور ظهور المدعو الأمير محمد أحمد، زوج السيدة الثلاثينية ضحية مستريح عمارات سيتي المتهم (السيد. ص. ا. م. ح)، في بثًا مباشرًا على صفحة موقع صدى البلد، على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ومناشدتهم بسرعة القبض على المتهم للتنفيذ عليه.

ورصد الأمير محمد أحمد، تفاصيل الواقعة التي تعود إلى عام 2016م، حيث اشترت زوجته شقة سكنية بعمارة تحت الانشاء بقيمة 250 ألف جنيه، وبعد عامين من الانشاء تم ايقاف الأعمال الإنشائية بعد الوصول إلى الطابق الرابع في العمارة المذكورة، ثم أخذ الزوج يُطالب بأموال زوجته التي دفعتها قيمة هذه الشقة التي لم تستلمها حتى الآن إلا أنه كان يرد ردًا صادمًا.

تفاصيل الواقعة

"على المتضرر اللجوء إلى القضاء عندك المحكمة روح قاضيني"، بهذه الكلمات رد المتهم "السيد. ص" على زوج ضحيته، ليفعل الزوج ما قاله له بالنص ورفع دعوى قضائية ضده تفيد باستيلاءه على مبلغ مالي من زوجته قدره 250 ألف جنيه قيمة شقة سكنية بعمارة تحت الانشاء بمنطقة سيتي في سوهاج.

وحكمت المحكمة بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ورد أصل المبلغ المالي إلى الضحية، أي حكمت المحكمة بمبلغ مالي قدره 350 ألف جنيه إلى زوجة الأمير محمد أحمد، ورغم وجود المتهم بمحل سكنه بسوهاج إلا أنه لم يُنفذ عليه الحكم.

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وأشار الاستاذ إسلام ابو شامة، المحامي، إلى أن ضبط المتهم بعد ظهور الأمير محمد احمد في بث مباشر يرصد فيه تفاصيل الواقعة، قد حرك المياه الراقدة، وهي تعتبر أولى الخطوات في استرداد حق موكليه.

وأكد إسلام أبو شامة، المحامي، أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في الكثير من القضايا منهم:" قضايا تبديد، اتجار في المواد المُخدرة، نصب واحتيال، سرقة"، كما أنه استولى على مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه من صديق الأمير محمد احمد مقابل شقة سكنيه بذات العمارة المذكورة، وأن المحكمة في طريقها للحكم عليه فيها عما قريب.