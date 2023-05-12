عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نجار مسلح ينهي حياته بـ قرص الموت في سوهاج

صدى البلد

أقدم نجار مسلح في منتصف العقد الرابع من العُمر، على إنهاء حياته بقرص الموت “حبة حفظ الغلال”، حيث أصيب بحالة إعياء شديد وقيء مستمر، عقب تناوله قرص لحفظ الغلال؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة مستشفى طهطا العام، مفادها وصول المدعو (مصطفى ج ا ح- 35 سنة- نجار مسلح- ویقیم دائرة القسم)، مصاب بحالة إعیاء شديد وقيء مستمر، ادعاء تناول مادة سامة.

"تمو تحرير 152 محضرًا تموينيًا في سوهاج خلال 24 ساعة

مدير أمن سوهاج ينتقل إلى المنزل المُنهار ويشهد استخراج الجثث

وتم تحویله إلى مستشفى سوھاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

 

وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقیقه المدعو (محمد ج ا ح- 22 سنة- نجار مسلح- ویقیم بذات الناحیة)، قرر تناول شقیقه المذكور قرص لحفظ الغلال بالمنزل؛ إثر مروره بحالة نفسیة سیئة؛ بسبب وجود خلافات أسریة قائمة بينه وبين أسرته.

 

وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حفظ الغلال قرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

إكرامي يكشف حقيقة اعتذار رمضان صبحي لإدارة الأهلي وموقفه النهائي من العودة

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

موضوعات متعلقة

وزير المالية يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراة بتجارة سوهاج

ترشيحاتنا

30 ألف إصابة كورونا يوميا.. الوباء يتفشى بكوريا الجنوبية| ماذا يحدث؟

غيابات بالجملة تضرب كتيبة أبناء باب سويقة.. تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الأهلي

اليوم لمدة 8 ساعات.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في الجيزة| تعرف عليها

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

رغم دعمها موسكو.. الاتحاد الأوروبي يتودد لـ الصين من أجل أوكرانيا

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

تشخيص مبكر ينقذ حياتك.. 4 علامات للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

قبل وبعد العملية.. 10 صور تكشف عن تطور إطلالات مي كساب

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

فيديو

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ