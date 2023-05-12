نجار مسلح ينهي حياته بـ قرص الموت في سوهاج

أقدم نجار مسلح في منتصف العقد الرابع من العُمر، على إنهاء حياته بقرص الموت “حبة حفظ الغلال”، حيث أصيب بحالة إعياء شديد وقيء مستمر، عقب تناوله قرص لحفظ الغلال؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة مستشفى طهطا العام، مفادها وصول المدعو (مصطفى ج ا ح- 35 سنة- نجار مسلح- ویقیم دائرة القسم)، مصاب بحالة إعیاء شديد وقيء مستمر، ادعاء تناول مادة سامة.

وتم تحویله إلى مستشفى سوھاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقیقه المدعو (محمد ج ا ح- 22 سنة- نجار مسلح- ویقیم بذات الناحیة)، قرر تناول شقیقه المذكور قرص لحفظ الغلال بالمنزل؛ إثر مروره بحالة نفسیة سیئة؛ بسبب وجود خلافات أسریة قائمة بينه وبين أسرته.

وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.