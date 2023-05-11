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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير أمن سوهاج ينتقل إلى المنزل المُنهار ويشهد استخراج الجثث

مدير أمن سوهاج بمقر
مدير أمن سوهاج بمقر الواقعة

انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إلى مقر المنزل المُنهار بـ إدفا دائرة مركز شرطة سوهاج، والذي شهد واقعة انهيار الجزء الخلفي لمنزل مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، مِلك عامل زراعي في منتصف الخمسينات من العُمر، ومصرع 3 أشخاص على إثره، بناحية إدفا دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا عبر خط النجدة مفاده انهيار الجزء الخلفي لمنزل بناحية إدفا دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين انهيار الجزء الخلفي لمنزل مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك المدعو (خلف ش أ سن- 55 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية)، يقطنه بصحبة أسرته، وبسؤاله قرر حدوث الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وقوات وحدة الإنقاذ البري، وتمكنوا من انتشال جثث كل من:" زوجته نجاح ع ع- 48 سنة- ربة منزل، ونجلته سمر خ ش-24 سنة، وحفيده حربي هـ ح ص- 9 سنوات- تلميذ"، من تحت الانقاض، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الحميات، تحت تصرف النيابة العامة.

تم عمل كردون أمني وتم اخطار الوحده المحلية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، كما انتقل مدير أمن سوهاج إلى مقر الواقعة؛ للوقوف على أسباب انهيار المنزل والاطمئنان على الوضع العام بالمنطقة.

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