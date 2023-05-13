3 رحلات أسبوعيا.. طيران كندا تعيد تشغيلها المنتظم إلى القاهرة

بدأت شركة طيران كندا (ايركندا)، اعتبارا من مايو الجاري، في إعادة تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين مدينة مونتريال الكندية ومطار القاهرة الدولي، وذلك بعد فترة توقف لعدة أشهر طوال فترة الموسم الشتوي المنتهي، لتعود مع بداية تشغيل الموسم الصيفي الحالي.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، فإن شركة طيران كندا عادت تشغيل رحلاتها المنتظمة والمجدول وفقا لمعدل تشغيل 3 رحلات أسبوعيا، يكون أيام الأربعاء والجمعة والأحد من كل أسبوع، قادمة من مدينة مونتريال.

وبحسب جدول التشغيل المحدد لشركة طيران كندا، فإنها تصل القاهرة في تمام العاشرة والنصف صباحا، وتغادر بعد الثانية عشر ظهرا، ويتم إنهاء إجراءات ركابها القادمين من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار والمخصص لرحلات تحالف ستار، وسط تسهيلات خاصة لركاب الرحلة.

وتشهد المطارات المصرية عامة، ومطار القاهرة خاصة، زيادة في معدل التشغيل خلال الموسم الصيفي، حيث يتجاوز معدل التشغيل اليومي في مطار القاهرة في بعض الأيام 80 ألف راكب، فيما سجلت المطارات الداخلية معدل تشغيل شهري خلال أبريل الماضي اقترب من 2 مليون راكب.

وتشهد المطارات المصرية، استعدادات خاصة مع الموسم الصيفي وتحديدا مطارات المدن السياحية، نتيجة ارتفاع معدل تشغيل الحركة الجوية المتوقع خلال الموسم. حيث يكون هناك تنسيق وتعاون مع كافة الجهات العاملة بالمطار ومديري المباني لجاهزية الأطقم للتعامل مع أي طارئ ، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعداد المقاعد وتكثيف أعداد الموظفين في صالات الطيران الداخلي للتعامل مع زيادة عدد الرحلات والأفواج السياحية المتوقعة خلال الموسم.

