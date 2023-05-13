عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 رحلات أسبوعيا.. طيران كندا تعيد تشغيلها المنتظم إلى القاهرة

طيران كندا
طيران كندا

بدأت شركة طيران كندا (ايركندا)، اعتبارا من مايو الجاري، في إعادة تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين مدينة مونتريال الكندية ومطار القاهرة الدولي، وذلك بعد فترة توقف لعدة أشهر طوال فترة الموسم الشتوي المنتهي، لتعود مع بداية تشغيل الموسم الصيفي الحالي.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، فإن شركة طيران كندا عادت تشغيل رحلاتها المنتظمة والمجدول وفقا لمعدل تشغيل 3 رحلات أسبوعيا، يكون أيام الأربعاء والجمعة والأحد من كل أسبوع، قادمة من مدينة مونتريال.

وبحسب جدول التشغيل المحدد لشركة طيران كندا، فإنها تصل القاهرة في تمام العاشرة والنصف صباحا، وتغادر بعد الثانية عشر ظهرا، ويتم إنهاء إجراءات ركابها القادمين من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار والمخصص لرحلات تحالف ستار، وسط تسهيلات خاصة لركاب الرحلة.

وتشهد المطارات المصرية عامة،  ومطار القاهرة خاصة، زيادة في معدل التشغيل خلال الموسم الصيفي، حيث يتجاوز معدل التشغيل اليومي في مطار القاهرة في بعض الأيام 80 ألف راكب،  فيما سجلت المطارات الداخلية معدل تشغيل شهري خلال أبريل الماضي اقترب من 2 مليون راكب.

وتشهد المطارات المصرية، استعدادات خاصة مع الموسم الصيفي وتحديدا مطارات المدن السياحية، نتيجة ارتفاع معدل تشغيل الحركة الجوية المتوقع خلال الموسم. حيث يكون هناك تنسيق وتعاون مع كافة الجهات العاملة بالمطار ومديري المباني لجاهزية الأطقم للتعامل مع أي طارئ ، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعداد المقاعد وتكثيف أعداد الموظفين في صالات الطيران الداخلي للتعامل مع زيادة عدد الرحلات والأفواج السياحية المتوقعة خلال الموسم.
 

طيران كندا ايركندا شركة طيران كندا مطار القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة لجمهور الزمالك ببيع زيزو.. ورضا عبدالعال: عليه العوض

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 22 مليون مواطن خلال ساعات| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

سعر ساعة أنغام في الكويت يشعل السوشيال ميديا| رقم صادم

آخر أسبوع من شوال.. 18 نعمة تجعلك لا تفوت صيام الستة البيض

صورة ملكية ترصد 3 أفراد سيحكمون بريطانيا

مزاد جديد لسيارات مميزة في مصر.. تفاصيل

هيئة الأمر بالمعروف تعود للظهور فى السعودية ..شاهد

موجة حارة جديدة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ساندوتش طعمية في البيت| أحلى من المحلات

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

شيرين عبد الوهاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر .. أسباب صادمة وراء مرضه

فيديو

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ