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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يوم خامس من الغارات على غزة ورد فلسطيني يحدث لأول مرة| تفاصيل

غزة صواريخ المقاومة
غزة صواريخ المقاومة

كثّفت إسرائيل من غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل نشطاء ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحركة الجهاد، فيما تقاوم الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على المستوطنات، في يوم خامس من الغارات، وفق ذكرت شبكة بي بي سي.


أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 33 قتيلا ونحو 100 جريح منذ بدء العمليات العسكرية المستمرة منذ  أيام.


انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات محيط غزة مع تكثيف الفصائل الفلسطينية من قصفها الصاروخي باتجاه مناطقَ إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام بسقوط صاروخ، داخل مستوطنة "غوش عتصيون" ما بين الخليل والقدس، لتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مناطق في محيط القدس المحتلة، منذ اندلاع جولة المواجهات الحالية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن نحو 1000 صاروخ أطلق من قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية، كما تمكنت القبة الحديدية الإسرائيلية من التصدي لعدة صواريخ أطلقت من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي: "هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي الليلة، مقر عمليات لعضو بارز في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، والتي تستخدم للتخطيط وقيادة العمليات الإرهابية ضد إسرائيل. وتم استخدام المقر من قبل محمد أبو العطا، العضو البارز في وحدة الصواريخ".

كما هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي خلال الليل "مقر عمليات آخر لعضو بارز في منظمة الجهاد في قطاع غزة، والذي يستخدم لتوجيه النيران عبر أراضي دولة إسرائيل. تم استخدام المقر من قبل خالد عزام، الناشط البارز في القوة الصاروخية في لواء غزة".

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم العالم بموقف دولي حازم يجبر الاحتلال على وقف عدوانه وفتح المعابر أمام المواد الطبية والغذائية والوقود وغيرها من أساسيات الحياة.

 

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