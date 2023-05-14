القوى العاملة: "سلامتك تهمنا" تستكمل أعمالها في القليوبية لنشر ثقافة "الصحة المهنية"

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية؛ فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بمقر إدارة جامعة بنها؛ لتنفيذ التوعية بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مختلف القطاعات والكليات التابعة لجامعة بنها.

جاءت الفعاليات تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتأكد من تطبيق اشتراطاته وأساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت والعمل على تكثيف التوعية والتثقيف في هذا المجال حفاظاً على العمال والممتلكات ، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية؛ انه تم استئناف مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت داخل مختلف قطاعات العمل بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام المديرية وتكثيفها لأعمال التوعية والتثقيف حول هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع المنشآت العاملة داخل المحافظة.

وأشارت إلى أن ندوة التوعية تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها، إضافة إلى التعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وأضاف مدير المديرية أنه شارك في الندوة الدكتـور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث المركزية بجامعة بنها، والكيميائي مجدى السيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، فضلاً عن عدد من مسئولي السلامة والصحة المهنية من مختلف القطاعات والكليات على مستوى المحافظة.

التوعية والتثقيف

وفي ختام الندوة تم الرد على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها الحاضرين ، مقدمين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على جهودهما في نشر التوعية والتثقيف بأساليب السلامة وكيفية تطبيقها داخل المنشآت وفى الحياة اليومية ، وتم التأكيد على استمرار برامج التوعية التي تقدمها المديرية للعاملين بالشركات والمصانع لحثهم على تطبيق تلك الأساليب.

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