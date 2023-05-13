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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوى عاملة السويس تنظم دورات تدريبية على مهارات اللغة الإنجليزية للشباب

صدى البلد

استأنفت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس؛  الدورات التدريبية في مهارات اللغة الإنجليزية بالتعاون مع أكاديمية امريكانا هوم للغات بالسويس تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين ، وذلك من خلال تنظيم الدورة الثانية للشباب من الجنسين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة؛ بالاهتمام بتوفير برامج تدريبية مستحدثة للشباب من الجنسين تتلاءم مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتلبية إحتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة على مختلف مجالات العمل.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية ، انه تم بدء الدورة التدريبية  الثانية للشباب على مهارات اللغه الانجليزية من الجنسيين ، وفى كلمته أكد مدير المديرية خلال افتتاح الدورة التدريبية على اهمية التدريب لمواكبه فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص ، مع التشديد على الانضباط خلال الدورة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لهم.

وأضاف مدير المديرية ؛ انه تم توضيح اهمية دور الوزارة في توفير برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين وفق خطة سنوية يتم اعتمادها ويتم تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة التى تجوب المحافظات ، والتى تساعد في تأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى.

وشرح المهام التى تقوم كافة إدارات الوزارة ، والحفاظ ع بيئة العمل، كما أكد على اهميه التدريب المهني للشباب خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الشان، وحضر الإفتتاح حسين مدير مركز التدريب ، ومؤمن عبد العليم مشرف الدورة ، بحضور الدكتور علي صديق محاضر اللغة الانجليزية ومدير الاكاديمية.

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