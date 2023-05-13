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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استقرار امتحانات السويس في أسبوعها الثاني ومراعاة الوزن النسبي للأسئلة

صدى البلد

في جولة ميدانية مبكرة بدأها اليوم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس يرافقه فيها الأستاذ سيد حمدان وكيل المديرية تفقد خلالها أعمال الامتحانات واستقرارها بمدارس السويس في أسبوعها الثاني علي التوالي لصفوف النقل .


وبدأ بالسويس الإعدادية الحديثة بنات وانتهت بالسويس الثانوية القديمة بنات .


تأكد عمارة فيها من انتظام لجان السير وانضباطها وسير أعمال التصحيح  بها بالشكل المخطط له فضلاً عن التأكد من سلامة الطباعة ووضوحها ومباشرة الأسئلة.


ومن ناحية أخرى فقد أكد عمارة علي أن جميع الامتحانات تم تطبيق كافة المعايير الفنية بها بحسب كل مادة وكذلك تم مراعاة الوزن النسبي بين الأسئلة حفاظاً على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والفروق الفردية بين صفوف أبنائنا طلاب وتلاميذ الصفوف الدراسية المختلفة.

استقرارها أعداد اعمال التصحيح الأ الأسئلة إعدادية اعدادي أعمال أعمال الامتحانات اسبوع الإعدادي الاعدادية

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